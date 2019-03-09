Суббота, 9 Марта 2019 15:51

АрмИнфо. В 2018 году в рамках программ социальной корпоративной ответственности (КСО) Америабанк в благотворительных и социальных целях выделил 94.2 млн. драмов. Львиная доля этих средств направлена на содействие сфер здравоохранения и образования - соответственно 64 млн. драмов и 9 млн. драмов.

Как сообщает пресс-служба банка, в текущем году Америабанк продолжает активно содействовать реализации программ в различных сферах, выделив уже с начала года порядка 55 млн. драмов на восстановление здоровья детей и обеспечение соответствующих медцентров необходимым оборудованием.

Начиная с 2017 года Америабанк реализовал ряд благотворительных, социальных программ в различных сферах, в частности образование,

культура, здравоохранение, развитие инфраструктур, инвестировав в общей сложности 10.1 млрд. драмов. Из них 412 млн. драмов пришлись на сферу образования и 320 млн. драмов - на сферу здравоохранения. В частности, на образовательные цели были выделены средства для стипендий в ВУЗах, для отдельных групп, а также для улучшения инфраструктур в школах.

Согласно источнику, Америабанк регулярно принимал участие в различных социальных программах, направленных на содействие малообеспеченных семей. 5 лет подряд Банк проводил аукционы разной направленности, при участии клиентов и партнеров, собранная в результате которых сумма удваивалась со стороны Америабанка, и в общей сложности 300 млн драмов были выделены нуждающимся в срочном лечении 135 детям.

Сотрудники Америабанка также активно вовлечены в различные социальные программы, которые в основном реализуются в областях. Наряду с этим, действует единый счет, накопленные на котором средства направляются на проведение благотворительных проектов.

<В течение текущего года Америабанк намерен более активно стимулировать/содействовать МСБ, для чего будут проводится различные семинары, рабочие встречи с целью обмена опытом, в основном, в областях Армении. В своих благотворительных программах Америабанк отдает предпочтение тем организациям, которые соответствуют их политике КСО и представляют разработанные целевые программы>, - говорится в сообщении.

Напомним, что Америабанк - динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк - универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и лидер банковского сектора Армении по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал). Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г.

Акционерами Америбанка выступают: Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития (АБР) - 13,98% и ESPS Holding Limited - 11,62%. Банк ежегодно удостаивается отличительных наград от Euromoney, от Global Finance, от The Banker/FT, от Commerzbank-а. Америабанк единственная в Армении организация, имеющая кредитные рейтинги трех агентств: S&P (B+, с прогнозом "Cтабильный"), Moody's (B1, с прогнозом "Позитивный") и Fitch (B+, с прогнозом "Cтабильный").