Суббота, 9 Марта 2019 15:50

АрмИнфо.Повышение цен на табак на 45% предотвратит около 88 тысяч преждевременных смертей среди среди бросивших и не начавших курить. Об этом в своем на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, представив результаты исследования, которое было проведено в апреле 2017 года Гарвардским университетом, Вашингтонским университетом и Всемирным банком.

Исследование, как указал министр, называлось "Оценка влияния повышения налогов на табачные изделия в Армении". "Представлены основные итоги исследования до опубликования полного текста на армянском", - написал Торосян. Полный вариант текста на английском представлен на сайте https://goo.gl/SQxSWc

Арсен Торосян пообещал вскоре представить опыт других стран, где повышение акцизного налога на табак привело к росту доходов. По словам главы Минздрава, это станет ответ тем, кто утверждает обратное.

Напомним, что на прошлом заседании правительства развернулась жаркая полемика между главой правительства, министром здравоохранения, вице-премьером и министром финансов. Глава Минздрава выступил против проекта поправок к действующему НК из-за того, что отметил некоторые изменения в сравнении с представленным неделями ранее вариантом. В частности, как указал Торосян, в версии, которая была представлена членам правительства, акциз на так называемый "подогреваемый табак" -IQOS, снизился с 8500 до 2тыс драмов. Это, как подчеркнул министр здравоохранения, идет в разрез с ранее заявленной идеей повышения акцизного налога на ряд товаров с целью охраны общественного здоровья.