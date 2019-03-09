Суббота, 9 Марта 2019 15:50

АрмИнфо. За период с 3 по 9 марта ВС Азербайджана около 300 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ВС Арцаха.

Согласно информации оборонного ведомства Арцаха, противник произвели в направлении карабахских позиций более 2300 выстрелов из оружия разного калибра.

"Передовые подразделения Армии обороны Арцаха полноценно контролируют ситуацию на передовой и уверенно несут боевое дежурство", - говорится в сообщении.