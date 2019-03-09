Суббота, 9 Марта 2019 15:49

АрмИнфо. В городе Химки Московской области утром 9 марта произошла авария с участием автомобиля "Nissan Teanna" с армянскими номерами. Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 11:00 из МЧС РФ поступило сообщение о том, что в 06:20 возле дома номер 208 столкнулись автомашина марки "Nissan Teanna" и "КамАЗ".

В результате ДТП погибли два человека - пассажиры Nissan Teanna, граждане Армении Роман Багдасарян (1978 г/р) и Мкртич Овникян (1982 г/р), еще один - Карен Овеян (1983 г/р) получил повреждения. До прибытия спасателей его доставили в клинику в Химках.