Суббота, 9 Марта 2019 15:48

АрмИнфо. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) опубликовало итоговый доклад по внеочередным выборам в парламент, которые прошли 9 декабря 2018 года.

"Отмечая, что досрочные парламентские выборы в Армении 9 декабря 2018 года пользовались широким общественным доверием и были проведены с уважением основных свобод, в заключительном отчете, выпущенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), рекомендуется, чтобы власти, политические партии, средства массовой информации и гражданское общество продолжили свои усилия по сохранению целостности избирательного процесса", - говорится в документе, размещенном на сайте ОБСЕ.

В докладе, опубликованном 7 марта 2019 года, констатируется, что правовая база для проведения выборов всесторонне регламентирована, но рекомендуется своевременно и всесторонне устранять оставшиеся правовые пробелы и неясности.

Вместе с тем авторы доклада рекомендуют обеспечить повышение квалификации членов участковых комиссий по подсчету голосов и документированию результатов голосования. Рекомендуется, чтобы власти играли более активную роль в обеспечении доступной среды для участия инвалидов в выборах и решении проблемы переполненности на избирательных участках. БДИПЧ/ОБСЕ отмечает, что СМИ в целом обеспечили сбалансированное и информативное освещение кампании. Они рекомендуют властям и далее поддерживать редакционную независимость государственных средств массовой информации и расширять доступ граждан к беспристрастной, критической и аналитической политической информации.

Эксперты ОБСЕ также рекомендуют провести юридический обзор мер по обеспечению защиты личных данных избирателей во время публикации избирательных списков и дальнейшему усилению специальных мер по продвижению кандидатов-женщин, с тем чтобы расширить участие женщин в общественной и политической жизни.

Отмечается, что для осуществления наблюдательной миссии в день выборов к БДИПЧ присоединились Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский парламент.

Напомним, что 9 декабря в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. В них принимали участие 9 партий и 2 блока. "В Армении до сих пор не было выборов, как 9 декабря", - заявила на пресс-конференции сказала руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, посол Урсула Гацек, представляя оценку международной наблюдательской миссии относительно внеочередных парламентских выборов. Как говорилось в предварительном заключении БДИПЧ ОБСЕ, <внеочередные парламентские выборы 9 декабря прошли с соблюдением основных свобод и пользовались доверием широких кругов общественности, что должно быть сохранено во время будущих избирательных реформ. Открытые политические дебаты, в том числе в СМИ, содействовали проведению активной агитационной кампании, несмотря на то, что случаи провокационной риторики в интернете дали повод для озабоченности. Общее отсутствие случаев преднамеренных избирательных нарушений, в том числе взяток и давления на избирателей, сделало возможной реальную конкуренцию>. В отчете также отмечалось, что, несмотря на короткие сроки, выборы были хорошо организованы, день выборов прошел спокойно и мирно, без давления и запугивания избирателей.