Суббота, 9 Марта 2019 13:37

АрмИнфо. Индия назначила нового посла в Армении. Об этом сообщается на официальной странице МИД Индии.

Послом Индии в Армении назначен Шри Кишан Дан Девал. Согласно информации, Девал до этого исполнял обязанности Верховного комиссара Индии в Республике Маврикий. "Ожидается, что новый посол скоро приступит к исполнению своих обязанностей",- говорится в сообщении МИД.

Напомним, что ранее Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Армении Йогешвар Сангван вручил свои верительные грамоты президенту Армении 17 июня 2016 года.