Суббота, 9 Марта 2019 13:13

АрмИнфо.Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян 6-8 марта в Брюсселе встретился с некоторыми депутатами Европарламента, а также секторальными должностными лицами ЕС и представителями неправительственных организаций, с которыми обсудил вопросы, касающиеся повышения уровня вовлечения Арцаха в европейские программы.

Как сообщает Офис Защитника прав человека НКР, в ходе встреч Бегларян подчеркнул, что, независимо от политического статуса, жители Арцаха должны иметь возможность участвовать в европейских программах, особенно по части прав человека. Он также отметил важность активного вовлечения как Евросоюза, так и европейских неправительственных организаций в дело укрепления демократии и гражданского общества и защиты прав человека Карабаха.

Бегларян с представителями некоторых неправительственных организаций обсудил возможности дальнейшего сотрудничества, приобретя при этом конкретные договоренности в данном направлении.

Напомним, что бывший и нынешний омбудсмены АрцахаРубен Меликян и Артак Бегларян 6 марта в Брюсселе приняли участие в форуме под названием под названием "Армяноненавистничество: исторические и современные проявления".