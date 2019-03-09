Суббота, 9 Марта 2019 13:09

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял вице-председателя Европейской комиссии, комиссара Европейского союза по делам единого цифрового рынка Андруса Ансипа.

Согласно информации пресс-службы премьер-министра, Никол Пашинян с удовлетворением отметил, что активизация взаимных высокопоставленных визитов Армения-ЕС в последнее время свидетельствует о высоком уровне политического диалога и насыщенной повестке сотрудничества. Пашинян высоко оценил свой визит в Брюссель, в ходе которого с руководителями структур ЕС были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества. По словам премьер-министра, развитие высоких и цифровых технологий является одним из приоритетов повестки реформ правительства Армении, и ЕС является важным партнером Армении в этой области, о чем свидетельствует включение этой сферы в Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Комиссар Европейского союза по делам единого цифрового рынка представил политику формирования цифрового рынка в Европейском Союзе и отметил, что ЕС готов углублять партнерские отношения с Арменией в области информационных и высоких технологий, обмениваться опытом и достижениями. Андрус Ансип, в частности, представил опыт Эстонии в области цифровизации, отметив, что модернизация сферы управления посредством электронного управления и цифровых технологий позволила Эстонии добиться значительной финансовой экономии и повысить эффективность управления.

После обмена идеями по вопросам внедрения инструментов электронного управления, текущим проектам сферах ИТ и телекоммуникаций собеседники обсудили перспективы реализации новых совместных программ. В частности, были затронуты вопросы оцифровки государственных услуг и расширения спектра онлайн-услуг, повышения осведомленности общественности, развития навыков использования цифровых технологий и сотрудничества в ряде других областей. Была достигнута договоренность начать обсуждения по формированию единой цифровой программы, в которую будут включены приоритеты сотрудничества Армения-ЕС в этом направлении.

Премьер-министр поручил вице-премьеру Мгеру Григоряну и министру транспорта, связи и информационных технологий Акопу Аршакяну поддерживать постоянные контакты с партнерами по ЕС и совместно работать над развитием сотрудничества в сфере информационных технологий и оцифровке.