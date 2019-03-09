Суббота, 9 Марта 2019 12:47

АрмИнфо. В Ереванском медицинском центре св. Григория Просветителя прошла акция #womenspire, в рамках которой рожениц и молодых мам поздравили с международным женским днем.

Мероприятия прошло по инициативе общественного движения ЗАРГАЦУМ (РАЗВИТИЕ) и международного движения FUTURE TEAM, при информационной поддержке Российского Центра Науки и Культуры.

Активисты движения посетили все палаты родильного отделения и поздравили всех рожениц, молодых мам и пациенток медицинского центра, находящихся на лечении, подарив бело-золотистые розы – символ света и совершенства, а также открытки с праздничными пожеланиями.

«В этом году акция “Womenspire” объединила более чем 30 стран со всего мира. Международный женский день и наша акция традиционно популярны в России, и приятно видеть, что с каждым годом все больше стран присоединяются к акции и также отмечают этот прекрасный праздник»,- отметила Координатор стран СНГ Международного движения FutureTeam Шушаник Агасарян.

В свою очередь президент Общественного движения ЗАРГАЦУМ (РАЗВИТИЕ) Ваган Егиазарян, отметил, что акция проводиться в родильном отделении, чтобы еще раз подчеркнуть роль женщин в обществе, в первую очередь как матерей и хранительниц армянского очага.

Отметим, что международная акция #Womensire проходит одновременного в более чем 30 государствах мира, охватывая все континенты Планеты, поздравляя десятки тысяч женщин по всему миру с самым женственным праздником в мире. В Армении мероприятие проводится с 2018 года.