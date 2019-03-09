Суббота, 9 Марта 2019 01:23

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 8 марта принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и мониторингов, проводимых офисом ЛПДП ОБСЕ.

Масис Маилян вновь отметил необходимость внедрения механизмов международного контроля за соблюдением режима прекращения огня для повышения предсказуемости и прозрачности в области безопасности, а также для предотвращения возможных инцидентов.

В этом контексте министр иностранных дел Республики Арцах подчеркнул важность продолжения усилий для претворения в жизнь венских и санкт-петербургских договоренностей.

В ходе встречи были также затронуты вопросы, касающиеся визита в регион Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.