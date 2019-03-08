Пятница, 8 Марта 2019 22:24

АрмИнфо.Сегодня 8 марта в Турции скончался Константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви Месроп Мутафян. Как сообщает газета Agos, у Мутафяна остановилось сердце.

Свои соболезнования в связи с кончиной Константинопольского патриарха ААЦ уже выразили премьер-министр Армении Никол Пашинин и президент Турции Реджеп Эрдоган (Президент Турции выразил соболезнования на армянском языке - Ред.)

Все это время вопрос избрания нового патриарха был предметом многочисленных споров Похороны Мутафяна состоятся 17 марта.

Напомним, что патриарх Мутафян с 2008 года был сильно болен и неработоспособен, а в последниее время находился в коме.

Все это время вопрос избрания нового патриарха был предметом многочисленных споров и конфликтов. Полномочия патриарха вместо Мутафяна выполнял архиепископ Арам Аташян, который был избран не со стороны общины, а фактически назначен государством.

Отношение армянской общины к архиепископу Атешяну неоднозначное. Отметим, что Атешян давно претендует на пост Константинопольского патриарха ААЦ.