Четверг, 7 Марта 2019 19:19

АрмИнфо. “Министерство здравоохранения Армении выступает за более торпедированный рост акцизного налога, но наш подход должен быть более сбалансированным во избежание негативных последствий", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 7-го марта на заседании правительства после того, как глава Минфина представил проект поправок к НК РА.

Как указал глава Минздрава Арсен Торосян, документ, в его нынешнем виде, нельзя направлять в парламент.

По словам министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, окончательный текст документа ими был получен лишь сегодня утром в 10;00. “Сейчас мы фактически должны голосовать за документ, который получили только утром, плюс, по сравнению с текстом двухнедельной давности – в изменённом виде, к примеру, акциз на сигареты увеличивается меньше запланированного раннее уровня”, - возмутился он.

По его словам, философия, которая изначально была поставлена в основе документа, деформировалась. “Так называемый налог на сахар, перестал быть налогом на сахар, аналогом на газированные напитки, поскольку мы отстранились от идеи вредности сахаросодержащих напитков, оставляя вне рамок регулирования документа остальные напитки с содержанием сахарa, которые не менее вредны”, - подчеркнул он. Таким образом, как считает Торосян, и речи быть не может о заботе об общественном здоровье.

Помимо этого, как отметил глава Минздрава, если представленный ранее на ознакомление документ предполагал размер акциза на сигареты - за тысячу штук в размере 8500 драмов, то в нынешнем документе он снизился до 2000 драмов. Этим, как считает Торосян, кабмин поощряет производство так называемого “подогреваемого” вида сигарет. А это, в свою очередь, как указал глава Минздрава, противоречит международным обязательствам Армении.

В целом, как подчеркнул Арсен Торосян, Минздрав не был вовлечен в обсуждения по документу.

На сей раз возмутился премьер-министр Никол Пашинян. “Почему же вы не были осведомлены, если обсуждения документа продолжаются более 8 месяцев. Если бы какая-нибудь общественная организация заявила, что не была вовлечена в обсуждения, я бы понял, но ваше заявление для меня непонятно”, - отметил он.

“Давайте запретим производство сигарет. Почему вы не выступаете с предложением запретить производство и продажу сигарет в Армении?, - спросил министра глава правительства и продолжил, - Г-н Торосян, мы правительство, не можем быть только министерством здравоохранения, только минфином, или только минсоцом. Мы должны учитывать все аспекты.