Четверг, 7 Марта 2019 18:34

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил обеспокоенность послу РФ в Баку Михаилу Бочарникову в связи с участием представителей Нагорного Карабаха в заседании российско-армянского "Лазаревского клуба" в Москве.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомстве, недовольство этим фактом было доведено до российского посла в ходе сегодняшней встречи с Мамедъяровым.

По словам главы МИД Азербайджана, подобные случаи противоречат нормативно- правовой базе, которая является основой азербайджано-российских отношений, и роли РФ в качестве посредника в урегулировании конфликта.

Министр отметил, что существующие отношения между Азербайджаном и РФ носят стратегический характер и подобные явления неприемлемы.

Второе заседание российско-армянского Лазаревского клуба проходило в Москве 5-6 марта 2019 года в Андреевском зале гостиницы <Ренессанс Москва Монарх Центр>. В нем принимали участие эксперты и официальные лица из Армении, России и Арцаха.

Участие представителей Арцаха в мероприятии вызвало негативную реакцию в Баку, который потребовал разъяснений у Москвы.

Примечательно, что председатель оргкомитета клуба, первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что несмотря на недружественные шаги, они продолжат приглашать на мероприятие друзей из Арцаха, боле того клуб будет собираться ежеквартально.