Четверг, 7 Марта 2019 18:29

АрмИнфо.Сегодня после смены власти Армению приветствуют практически во всем мире, идут внешнеполитические процессы, делаются новые предложения. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

Однако, вместо того, чтобы заниматься подобными вопросами, заниматься строительством государственности, укреплять суверенитет определенная прослойка армянского общества, причем немалая, ждет лишь одного - катастрофы, развала, уничтожения Армении. Лишь с одной целью - доказать, прежде всего, самим себе свою правоту.

"С подобным воистину ужасным явлением мне уже приходилось сталкиваться в конце 80- х, начале 90-х гг. И теперь всей этой гнилью охвачено информационное пространство. Один известный политик в свое время метко заметил, что в отличие от покойника, которого можно похоронить, мертвое общество похоронить нельзя. Именно так сегодня гниет реваншизм, разлагается под нашими ногами, заражая зловонием армянское общество", - подчеркнул он.

По оценкам Саркисяна, все эти люди стремятся возвратить страну к недалекому прошлому, в мир лжи, в котором армянское общество проживало последние три десятилетия. Причину подобного поведения реваншистско-настроенной части армянского общества Саркисян усматривает в постреволюционных процессах в Армении, в результате которых энная часть граждан осталась, мягко говоря, не у дел.

Вся эта масса людей, по оценкам аналитика, состоит из т.н. политиков, общественников, людей, предоставляющих различные грязные услуги, журналистов. И эта масса десятилетиями пользовалась "благами" прошлых режимов. И теперь, потеряв место под солнцем, занимается пропагандой зла, предрекая стране скорый конец.

Согласно аналитику, это очень опасная тенденция, нуждающаяся в преодолении. Саркисян убежден в необходимости объяснить обществу суть происходящего, объяснить людям, что определенные круги пытаются ими манипулировать, внедряя в их сознание сомнения в отношении всех и вся. "Все это имеет место в Армении не впервой, все это мне уже приходилось видеть, наблюдать и анализировать. Потому я очень надеюсь, что и это будет нами преодолено и мы сможем конкретизировать ситуацию и пойти созвучно реальным процесcам", - подытожил аналитик.