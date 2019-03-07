Четверг, 7 Марта 2019 18:24

АрмИнфо. Вокруг земельных участков, прилегающих к СЭЗ Мегри на границе с ИРИ возбуждены уголовные дела. Как указал 7-го мартана заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, земли были приобретены чиновниками “высоких рангов” по смешным тарифам и путем фальсификаций.

По словам премьера, при реализации программы создания свободной экономической зоны "Мегри" на границе с Ираном появились некоторые “странные” факты в связи с приобретением земель под СЭЗ. “У нас была предварительная информация о том, что высокопоставленные должностные лица, будучи осведомленными о планах основать на данной территории СЭЗ, успели приобрести сопредельные земельные участки по смешным ценам. В ходе моего прошлогоднего визита выяснилось, что там нет государственных земель под проект", - заявил Пашинян.

Как пояснил глава аппарата правительства Эдуард Агаджанян, на данный момент вокруг земельных участков, прилегающих к СЭЗ Мегри на границе с ИРИ, возбуждены уголовные дела. При этом, по его словам, по данным полиции, вопрос будет решен в течение двух-трех месяцев. “Имеющиеся факты говорят о том, что земельные участки подлежат возврату государству”,- отметил он.

В свою очередь, как сообщил генпрокурор Артур Давтян, путем фальсификаций было осуществлено отчуждение соответствующих земельных участков. “Если в ходе следствия будет доказана притворность сделок, то появятся основания для признания их недействительными, а виновные будут привлечены к ответственности”, - пояснил он.

Как ранее сообщал глава Минэкономразвития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян, на данном этапе площадь земель, прикрепленная к СЭЗ, не превышает 2 га. В перспективе должна достичь 10 га, а далее расширится до 50 га. Однако переговоры с частными землевладельцами не привели к желаемому результату. По этой причине государство вынуждено пойти по непопулярному пути отчуждения этих земель на основании общественного интереса. Данный вопрос в настоящее время находится в процессе решения.

Общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн, из которых $28 млн - капитальные расходы. Строительство СЭЗ на границе с Ираном является одной из приоритетных инвестиционных программ правительства РА и предусматривает создание свободной экономической зоны с площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га.

Предполагается, что там будет действовать 100- 120 компаний, выручка которых за 10 лет составит $52 млн. произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркменистан и другие. Общие инвестиции всех компаний за 10 лет планируется довести до $350-400 млн. Функционирование СЭЗ уже закреплено законодательно в Таможенном кодексе ЕАЭС. Всего в ЕАЭС по системе duty-free будут действовать семь таких зон.

По непроверенным данным АрмИнфо сложности с отводом земли под СЭЗ связаны с тем, что некоторые крупные чиновники прошлого правительства и близкие к властям предприниматели, заранее владея инсайдеровской информацией, еще 2 года назад скупили земли вокруг СЭЗ для перепродажи их по высоким ценам государству. К сожалению, найти документальное подтверждение этой информации АрмИнфо тогда не удается.