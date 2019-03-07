Четверг, 7 Марта 2019 17:32

АрмИнфо. Представители иракской компании "Догроз Компани" посетили Комитет по градостроительству Армении. Об этом сообщает пресс- служба комитета.

Предприниматели на встрече с и.о. главы комитета Арменом Гуларяном заявили, что Армения является стабильной страной для инвестиций, и проекты по строительству социального жилья могут стать началом для сотрудничества.

Представители специализированной в Ираке, Европе и Африке компании были заинтересованы в инвестициях в сферах жилищного строительства, инфраструктур и переработки отходов в Армении.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы, возможности и приоритеты в работе данных сферах. В конце встречи Гуларян представил общую картину развития городов в стране, ответил на вопросы, связанные с развитием гражданского и других отраслей строительства. Комитет по градостроительству Армении намерен изучить предложения иракской компании, после чего, можно будет предпринимать шаги в направлении сотрудничества.