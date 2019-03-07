Четверг, 7 Марта 2019 17:31

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 7 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Лин Трейси.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян поздравил посла с дипломатической миссией, пожелав ей плодотворной работы на благо процветания и благополучия двух стран. Подчеркнув, что Соединенные Штаты - одни из важных партнеров Армении, глава парламента констатировал, что РА придает большое значение дальнейшему углублению и развитию двусторонних отношений.

Председатель парламента в контексте развития двусторонних межгосударственных отношений подчеркнул роль межпарламентского сотрудничества, выразив уверенность, что формируемая вновь группа дружбы Национального Собрания Армении и подкомиссия по армянским делам Конгресса США станут важным звеном в развитии связей законодательных органов.

Мирзоян в углублении политического диалога с США подчеркнул роль существующих механизмов - USATF и Совета TIFA.

Глава законодательного органа высоко оценил оказываемое США более 25 лет содействие укреплению демократии, экономическому развитию, проводимым реформам в различных сферах.

Мирзоян, коснувшись последовательного процесса проводимых в Армении реформ, отметил: "Демократия, права и свободы человека, борьба с коррупцией, прозрачность и подотчетность для нас не просто слова, - это основополагающие ценности, и Армения неуклонно будет идти этим путем. Призываю наших международных партнеров, также Соединенные Штаты, встать рядом с нами и содействовать упрочению демократии в нашей стране".

Посол обратилась к векторам сотрудничества двух стран, дальнейшим программам и планам. Она также подчеркнула роль парламентской дипломатии в укреплении двусторонних связей. Лин Трейси подтвердила поддержку Соединенными Штатами демократических институтов Армении. В ходе встречи стороны обратились также к развитию армяно-американских торгово- экономических отношений, к ряду сфер, в частности к стимулированию взаимодействия в области информационных технологий, в которой налицо весомый неиспользованный потенциал.