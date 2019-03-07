Четверг, 7 Марта 2019 17:29

АрмИнфо.Член правящей партии Италии "Лега", депутат итальянского парламента, представитель армяно-итальянских межпарламентской комиссии по сотрудничеству Джулио Чентемеро выступил с речью о Сумгаитских погромах в палате депутатов итальянского парламента.

"Я хотел бы выступить с речью в этом зале и упомянуть одну из самых трагических страниц современной истории - массовые убийства армян, произошедшие 31 год назад в азербайджанском городе Сумгаите. В феврале 1988 года, в ответ на мирные демонстрации народа Нагорного Карабаха за реализацию права на самоопределение, власти Азербайджана организовали насильственное подавление акций армянского населения Баку, Сумгаита и Кировабада. Все началось с Сумгаита, где в течении трех дней, с очевидной поддержкой и при позволении азербайджанских властей, было убито множество армян, и причина одна - их этническая принадлежность. Сотни тысяч армян были вынуждены покинуть свои дома, свои города. В те дни было нарушено одно из основных прав человека - право на жизнь", - сказал итальянский депутат, напомнив, что после Сумгаитских погромов Европарламент принял резолюцию, в которой произошедшее было квалифицировано как уничтожение народа как такового.

По убеждению Чентемеро, важно подчеркнуть тот факт, что карабахский конфликт - это не территориальный спор, а вопрос физического существования людей, проживающих на этой территории. "К сожалению, и 30 лет спустя мы становимся очевидцами антиармянской риторики и реальной пропаганды ненависти со стороны Азербайджана, кульминацией чего стала "четырехдневная" апрельская война 2016 года с применением артиллерии против арцахских детей и убийствами беззащитных стариков. Поэтому необходимо положить конец риторике ненависти и посвящать народы к миру и уважению свободы вероисповедания", - сказал итальянский депутат.

В этой связи, по его убеждению, крайне важно, чтобы Италия, которая председательствовала в 2018 году в ОБСЕ и является членом Минской группы ОБСЕ, продолжала поддерживать работу сопредседателей в рамках единственного международно-приемлемого мандата по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.