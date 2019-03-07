Четверг, 7 Марта 2019 17:09

АрмИнфо. Армения не отказалась от достигнутых в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренностей в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил журналистам 7-го марта после заседания правительства заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, не было заявления о том, что правительство Армении отказалось от договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге. "В этом направлении сделаны шаги, скажем так, есть временное, но существенное изменение ситуации на линии соприкосновения. Отказа от договоренностей нет", - сказал Кочарян.

При этом замглавы МИД Армении отметил, что договоренности, например, по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ под руководством Анджея Каспршика пока не выполнены именно по вине Азербайджана. На вопрос о том, почему в таком случае армянская сторона собирается встречаться с руководством Азербайджана, которое, фактически, не выполняет достигнутые в прошлом договоренности, Шаварш Кочарян ответил: <Все очень просто, поскольку любая встреча предпочтительнее, чем возобновление военных действий, и по сей день встречи направлены также на снижение риска возобновления военных

действий>. Говоря о вопросе возвращения Арцаха за стол переговоров, Кочарян подчеркнул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ осознают, что это должно произойти при обоюдном согласии сторон. В данном случае, как указал он, проблема в том, что это крайне тяжелый шаг для Баку, и он любой ценой будет стараться не допустить этого. Как указал замглавы МИД, нелогично говорить об урегулировании, если в переговорном процессе не участвует одна из конфликтующих сторон. "Основные конфликтующие стороны - это Арцах и Азербайджан, Армения является вовлеченной стороной", - подчеркнул Кочарян.