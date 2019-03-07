Четверг, 7 Марта 2019 17:07

АрмИнфо. Предстоящая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева не запоздает. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 7-го марта после заседания правительства.

"Сроки будут согласованы, но мне кажется, что встреча не очень запоздает", - сказал Шаварш Кочарян.

На вопрос о том, какая конкретно работа проводится в данном направлении со стороны МИД, замминистра ответил, что их работа носит каждодневный характер.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на прошлой неделе после визита в регион и встречи с высшим руководством двух стран выступили с заявлением. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, посредники констатировали, что в ходе встречи с премьер-министром Армении Николем Пашиняном в Ереване 20 февраля и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 21 февраля обсуждались вопросы подготовки ко встрече лидеров двух стран в ближайшее время, а также возможные темы для обсуждения.