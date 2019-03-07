Четверг, 7 Марта 2019 16:56

АрмИнфо.В ЕСПЧ завершены процедуры рассмотрения иска по делу в Чинари против Азербайджана. Об этом 7 марта на пресс- конференции в Ереване заявил юрист, специалист по международному праву Ара Казарян.

Он напомнил, что в 2016 году азербайджанский военный пробрался на армянские позиции и убил трех армянских военнослужащих. "Месяц назад завершилось рассмотрение дела по Чинари, сейчас ждем решения ЕСПЧ по нему. Нужно также учитывать, что убийство армянских военных произошли в мирных условиях, а не во время боевых столкновений", - заметил он.

Отметим, что 29-го декабря 2016 года на участке государственной границы Армении юго- восточнее села Чинари Тавушской области азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки и проникли на территорию РА. "В ходе боев по защите государственной границы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян", - сообщали тогда в Министерстве обороны РА.