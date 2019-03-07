Четверг, 7 Марта 2019 16:55

АрмИнфо.Орган предварительного следствия продолжает проверку процесса банкротства компании "Аштарак Кат". Уже выявляются факты, подтверждающие заявления граждан относительно необоснованных требований компании. Об этом 7 марта на заседании правительства заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

Отвечая на вопрос премьер-министра РА Никола Пашиняна, Артур Давтян подчеркнул, что в рамках этого дела проверяется сам факт банкротства компании, поскольку около 200 граждан пожаловались на то, что заплатили компании, однако "Аштарак кат" теперь выдвигает им финансовые требования. "Проводятся масштабные проверки, конфискованы носители информации у 200 хозяйствующих субъектов. Имеющиеся факты доказывают осуществление платежей", - сообщил Давтян.

Премьер-министр заметил, что, по сути, граждане платили курьерам, но эти платежи не были задокументированы, а когда компания обанкротилась, гражданам заявили, что у них долг перед "Аштарак кат". По мнению главы правительства, подобная ситуация - следствие привычки не оформлять сделки и не требовать квитанций об оплате. "Эти люди утверждали, что заплатили, но не было никаких доказательств. Сейчас в ходе предварительного следствия доказывается факт платежей со стороны этих граждан", - сказал Пашинян.

Отметим, что требования к мелким предпринимателям, владельцам маленьких магазинов, заплатить за товар предъявлило новое руководство компании "Аштарак Кат" уже после того, как компания объявила себя банкротом и была продана.

Как считают наблюдатели, в этом деле, скорее всего, виноваты обе стороны; поставщики продукции фактически работали без документации, что говорит о том, что часть этой продукции, фактически, не учитывалась по обоюдному согласию, что было "выгодно", и компании, и владельцам розничных торговых точек с точки зрения неуплаты налогов.