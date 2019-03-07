Четверг, 7 Марта 2019 16:53

АрмИнфо.В Европейском суде по правам человека готовится второй иск против АР по делу арестованного в Азербайджане гражданина РА Карена Казаряна, приговоренного азербайджанским судом к 20 годам заключения. Об этом 7 марта на пресс-конференции в Ереване заявил юрист, специалист по международному праву Ара Казарян.

Юрист напомнил, что они еще летом прошлого года обратились в ЕСПЧ по делу Карена Казаряна. "Сейчас готовится новый иск уже относительно

судебного вердикта. Произошло то, чего мы опасались. Нарушены его права на свободу и справедливое судопроизводство. Казарян находится в полной изоляции от внешнего мира. Если на этапе расследования еще как-то можно было объяснить это, то теперь такое отношение непонятно. Ему не разрешается общение ни с кем, даже с родителями, поскольку если власти Азербайджана позволят Карену общаться хотя бы с родными, то та легенда, которая была создана вокруг него, развалится как карточный домик. На сегодняшний день, единственный канал связи с Казаряном это Международный комитет красного креста", - отметил юрист, при этом сообщив о полном отказе азербайджанской стороны сотрудничать по вопросу Казаряна, точно так же, как это происходило ранее.

Казарян констатировал, что они не обладают информацией, будет ли обжаловано судебное решение, поскольку во время суда рядом с армянским пленным не было даже адвоката.

Отвечая на вопрос о возможности передачи Карена Казаряна на родину в соответствие с конвенцией о передаче осужденных, юрист в частности, сказал: "Азербайджан говорит - раз нет отношений, то и выполнять конвенции не обязаны. Но раз подписывали международные соглашения, то и выполнять обязаны. Например, у Армении и Турции тоже нет дипломатических отношений, но неоднократно бывали случаи экстрадиции", - резюмировал он.

В свою очередь, политолог Анжела Элибегова выразила убеждение, что Азербайджан и в будущем буде предпринимать попытки похищения армян, и нужно проводить работы с населением, быть бдительным, дабы предотвратить новые подобные случаи. "Происходящее вокруг Казаряна неслучайно. У властей Азербайджан четкая установка похитить как можно больше наших граждан, дабы в будущем возник вопрос об обмене. Таким образом, они хотят вернуть своих диверсантов (Гулиева и Аскерова - ред). И не остановятся пока не достигнут своей цели", - заключила Элибегова.

Отметим, что 27 февраля азербайджанский суд приговорил к 20 годам заключения гражданина Армении Карена Казаряна, который по невыясненным причинам 15 июля 2018 года оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона обвинила Казаряна, у которого были серьезные проблемы со здоровьем, в попытке совершить теракт на территории страны.