Четверг, 7 Марта 2019 16:52

АрмИнфо.Официальных данных о том, что Азербайджан подаст иск против Армении в ЕСПЧ на 50 млн евро пока нет. Об этом 7 марта на пресс-конференции в Ереване заявил юрист, специалист по международному праву Ара Казарян.

При этом он выразил убеждение, что если все же Азербайджан инициирует такой иск от лица тысячи граждан, который, скорее всего,

будет носить имущественный характер, то и Армения для сохранения баланса должна будет пойти на этот шаг. "Рассмотрение такого иска, также как исполнение решения по нему затянется на десятки лет", - констатировал адвокат.

Вместе с тем он напомнил, что после апрельской войны 2016 года около 350 человек из Арцаха в частном порядке подали иски в ЕСПЧ против Азербайджана, требуя возмещения имущественных потерь.

Ранее, экс-генпрокурор Армении Геворг Костанян сообщил СМИ о готовящемся иске в ЕСПЧ со стороны Азербайджана в отношении Армении на сумму в 50 млн евро.