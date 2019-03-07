Четверг, 7 Марта 2019 16:49

АрмИнфо. Ожидается решение ЕСПЧ по делам Манвела Сарибекяна, Гургена Маркаряна, Мамикона Ходжояна и Артура Бадаляна, ранее объединенных в одну коммуникацию. Об этом 7 марта на пресс-конференции в Ереване заявил юрист, специалист по международному праву Ара Казарян.

При этом юрист констатировал, что если еще несколько лет назад европейцев было трудно убедить в наличии фактов расизма и ксенофобии, то сегодня подобные дела приобретают популярность. По его словам, ситуация коренным образом изменилась после событий апреля 2016 года. "В настоящее время все процедуры по указанным делам завершены, ожидается решение. Сложно сказать, почему до сих пор вердикта нет, но если даже по одному из этих дел будет принято решение, это будет беспрецедентным явлением", - подчеркнул Ара Казарян.

Напомним, что 20-летний Манвел Сарибекян, захваченный в плен азербайджанской стороной скончался в камере предварительного содержания в сентябре 2010 года. Гурген Маркарян - был обезглавлен 19 февраля 2004 года в Будапеште азербайджанским военнослужащим Рамилем Сафаровым. Впоследствии Сафаров был экстрадирован на родину и героизирован.

Мамикон Ходжоян подвергся в азербайджанском плену пыткам и жестокому обращению и скончался в мае 2014 года,спустя несколько месяцев после

освобождения из плена. Причина смерти - инъекции, сделанных ему во время пребывания в азербайджанском плену.

Артур Бадалян - пробыл около года в азербайджанском плену, причем власти Азербайджана, вплоть до передачи Бадаляна на родину, отказывались подтвердить его пребывание в стране.