Четверг, 7 Марта 2019 16:48

АрмИнфо. Изменения, осуществляемые в ЗАО "Ереван- Автобус" направлены на обеспечение рентабильности сферы. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян, коснувшись сегодняшней забастовки водителей автобусов.

Он отметил, что на данный момент обсуждаются все возможные меры, которые должны быть предприняты для обеспечения надлежащего обслуживания граждан, до тех пор, пока новая транспортная система не будет задействована. Заместитель мэра заявил, что если водителей не устраивают нововведения в сфере городского транспорта или график работы, они могут уволиться. "Если водителям нечего скрывать, почему они не хотят, чтобы в городских автобусах были размещены камеры видеонаблюдения?" - задался вопросом вице-мэр, посчитав, что акции протестов водителей автобусов координируются конкретным центром, но кто за всем этим стоит, он затруднился сказать.

Часами ранее пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян на своей странице в Facebook написал, что мэрия не намерена отказываться от идеи размещения в городских автобусах камер видеонаблюдения, несмотря на протесты водителей. "В двух автобусах они уже установлены, в остальных планируется это сделать в течение ближайшего времени",- пояснил он. Как уже сообщало АрмИнфо, столица Армении с утра 7 марта оказалась в транспортном коллапсе. Автобусы общественного назначения с утра не вышли в рейсы, протестуя против намерения городских властей установить в транспортных средствах камеры видеонаблюдения, а также поднять ежедневный план выплат за пассажироперевозки, который в настоящее время составляет порядка 40 тысяч драмов в день.

Напомним, что инициатива об установке камер видеонаблюдения принадлежит консталтинговой компании WYG. В 2014 году мэрия Еревана пригласила международную компанию WYG International Limited для исследования транспортной системы города и разработки проекта по ее модернизации. Первоначальный проект реформы был представлен в сентябре 2017 года. Новая сеть предусматривала сокращение числа транспортных средств примерно вдвое. Ее внедрение по предварительным расчетам требовало примерно $100 млн.

Мэр Еревана Айк Марутян заявлял ранее, что с февраля городская администрация рассмотрит итоги проведенных работ по модернизации транспортной сети Армении и только после мониторинга и положительного заключения международной консалтинговой компании WYG International Limited постарается в течение 2-4 лет внедрить систему в жизнь. "Даже если сегодня нам представят итоги мониторинга и модернизации транспортной сети, нам шесть месяцев понадобится для ее имплементации, еще полгода - для проведения конкурса операторов и год - для того, чтобы операторы приобрели транспортные средства и начали работу. При этом надо учитывать и интерес операторов к нашему рынку", - сказал Марутян. "Это программа общегосударственного уровня, а не только городских властей", - добавил Марутян.