Четверг, 7 Марта 2019 15:27

АрмИнфо.Состоялась рабочая встреча Министра иностранных дел Бейбута Атамкулова с главами дипломатических представительств государств-участников СНГ и Грузии, аккредитованных в Казахстане.

Во встрече приняли участие Посол Беларуси Анатолий Ничкасов, Посол России Алексей Бородавкин, Посол Украины Иван Кулеба, Посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев, Посол Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Посол Таджикистана Хайрулло Ибодзода, Посол Туркменистана Тойлы Комеков, Посол Азербайджана Рашад Маммадов, Посол Армении Гагик Галачян, Посол Грузии Зураб Абашидзе.

Министр отметил, что развитие всесторонних отношений с указанными государствами входит в число главных приоритетов внешней политики Казахстана. Было подчеркнуто, что налаженный уровень доверительного и конструктивного взаимодействия, позволяет открывать новые горизонты сотрудничества, обеспечивая твердую основу для поступательного развития на перспективу.

«Нам необходимо максимально использовать географическую близость наших стран и транспортно-логистические возможности региона для расширения спектра торгово-экономического сотрудничества, а также совместную кооперацию в производстве необходимых товаров и поставок сельскохозяйственной продукции», - сказал глава МИД.

В своих выступлениях Послы подчеркнули созидательную роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установлении подлинно дружественных отношений между государствами, чему способствует как исторически сложившиеся традиции добрососедства, так и искренний диалог между лидерами наших стран.

Выражена необходимость поддерживать высокий темп совместной работы в целях дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе встречи были подведены итоги работы в прошлом году, намечены планы на ближайшую перспективу с акцентом на укрепление внешнеэкономических и инвестиционных связей, определены приоритеты по углублению многостороннего взаимодействия.

В рамках рассмотрения региональных и интеграционных вопросов Б.Атамкулов позитивно охарактеризовал укрепление и активизацию межгосударственных отношений в Центральной Азии, отмечена важная роль таких интеграционных структур, как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.