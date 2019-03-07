Четверг, 7 Марта 2019 15:21

АрмИнфо.Beeline объявляет о проведении весенней акции по продаже смартфона Xiaomi Redmi 6A. До 15 мая 2019 года клиенты могут приобрести телефон по специальной сниженной цене или в кредит за 2400 драмов в месяц с подключением к тарифному плану «Смарт 1500». В рамках предложения абоненту предоставляется 50 ГБ мобильного интернета на 6 месяцев. Кроме того, в рамках акции с 8 по 10 марта можно будет получить красивый номер «Серебро» бесплатно.

«Стараясь сделать наши услуги максимально простыми и удобными, мы думаем не только о собственных тарифах, но и о возможности предложить клиентам доступное и качественное оборудование. Наша весенняя акция именно из таких, и мы рады предложить абонентам стильный бюджетный смартфон, а большой объем интернета в пакете сделает его использование еще выгоднее и приятнее», - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



Xiaomi Redmi 6A управляется операционной системой Android 8.1 (Oreo), имеет 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ внутренней памяти, а также функцию разблокировки по лицу, оснащен двумя камерами на 13 и 5 мегапикселей и емкой батареей на 3000 mAh. Смартфон также имеет поддержку двух 4G SIM-карт.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.