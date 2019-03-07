Четверг, 7 Марта 2019 15:18

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян 6 марта в Европарламенте принял участи в форуме "Армянофобия: исторические и современные проявления".

Как сообщает пресс-служба омбудсмена Арцаха, Бегларян в своем выступлении представил антиармянскую политику Азербайджана, подчеркнув, что ее кульминацией стала апрельская война 2016 года. Он представил военные преступления и другие зверства, совершенные азербайджанскими вооруженными силами против армянских военных и гражданских лиц, а также факты использование запрещенного оружия.

Он также подчеркнул, что возведенная в Азербайджане в ранг государственной политики армянофобия делает практически невозможным урегулирование карабахского конфликта. В свою очередь экс омбудсмен Арцаха Рубен Меликян коснулся примеров армянофобии в образовательной и информационной сферах Азербайджана, продемонстрировав их системный и длительный характер и подчеркнув, что это формирует менталитет будущих поколений азербайджанцев.