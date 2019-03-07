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АрмИнфо.По делу о злоупотрблениях в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом" арестован экс-замминистра здравоохранения Армении Ваан Погосян. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Согласно источнику, после аудита в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом", в данном центре были выявлены случаи злоупотребления со стороны должностных лиц. По факту в СК Армении было возжубдено уголовное дело по 179 и 308 статьям УК РА.
В результате расследования были установлены личности людей, осуществивших финансовые злоупотрбления, а также сроки и механизмы данных преступлений. Злоупотрбления осуществлялись с 2014 по 2018 гг. Были получены данные об участии в этих сделках экс-замминстра здравоохранения Ваана Погосяна.
Предварительное следствие выявило, что Ваан Погосян с декабря 2011 года по ноябрь 2016 года, занимая должность замминистра здравоохранения, в рамках проектов по организации медицинакой помощи и профилактике ВИЧ/СПИД на территории Армении, финансируемых Глобальным фондом по профилактике ВИЧ/СПИД и по борьбе туберкулезом, используя свое должностное положение, осуществлял беспрецидентые злоупотребления. Погосян арестован сегодня - 7 марта.
Предварительное следствие по данному делу продолжается.
|Глава МИД Азербайджана довел до посла России недовольство Баку в связи с участием представителей Арцаха в заседании "Лазаревского клуба" в Москве
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|Замглавы МИД: Встреча Пашинян-Алиев не запоздает
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|Юрист: В ЕСПЧ завершены процедуры рассмотрения иска по делу в Чинари против Азербайджана
|Орган предварительного следствия продолжает проверку процесса банкротства компании "Аштарак Кат"
|Юрист: В ЕСПЧ готовится второй иск против АР по делу арестованного в Азербайджане гражданина РА Карена Казаряна
|Юрист: Официальных данных о том, что Азербайджан подаст иск против Армении в ЕСПЧ на 50 млн евро пока нет
|Юрист: Ожидается решение ЕСПЧ по делам Манвела Сарибекяна, Гургена Маркаряна, Мамикона Ходжояна и Артура Бадаляна
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|Экс -замминистра здравоохранения Армении арестован по подозрению в злоупотреблении должностным положением
|В университете им. Брюсова открылась аудитория имени легендарных разведчиков Гоар и Геворка Варданянов
|Армения проиграла в ЕСПЧ очередное дело на этот раз по иску активиста Вардгеса Гаспари
|"Команда поддержки и помощи Армении" организует в 10 областях Армении 10 концертов в поддержку новой Армении
|Кабмин Армении одобрил проект закона "О структуре правительства"
|В Минобороны Армении пока не комментируют информацию о поступлении на вооружение азербайджанской армии белорусских комплексов "Гроза-С"
|Атом Джанджугазян: Ограничения связанные с внебюджетными средствами касаются только госструктур, а не ГНКО
|Пашинян: Никакие "пожертвования" не освободят преступников, расхитивших государственные средства, от заслуженного наказания
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|Пашинян не прочь переизбраться на посту премьера и в будущем, если выборы будут демократическими
|Председатель Национального Собрания Арцаха и члены Европарламента обсудили возможности мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Армения совместно с ЕС намерена осуществить ряд мега-проектов
|Обращение Рубена Варданяна: Неверно оценивать деятельность "Тройки" вне исторического, экономического и делового контекста
|С 9 по 11 марта температура воздуха в Армении поднимется на 6-7 градусов
|Создается коалиция "Национальный совет армянского здравоохранения"
|Мэрия Еревана выступила с разъяснениями в связи с забастовкой водителей автобусов
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 7-го марта
|В Армении есть труднопроходимые и закрытые автомобильные дороги
|Генпрокуратура: Высокие показатели борьбы с коррупцией указывают на беспрецедентно высокий уровень общественных инициатив
|С 2023 года в Армении будет запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
|СК: По факту незаконной вырубки лесов в Степанаване арестовано 6 человек
|Армен Саркисян принял французскую делегацию по вопросам ядерной энергетики
|Никол Пашинян о грядущей оптимизации госаппарата: сокращения будут из министерств, функции которых дублируются
|УК "Шенгавит" и Америабанк. Эффективное сотрудничество
|ССС завершила предварительное следствие по делу Левона Ераносяна
|Владимир Карапетян: Приветствуем заявление комиссара Йоханнеса Хана по Карабаху
|Делегация Министерства обороны Армении находится в Вашингтоне
|Мнацаканян: МИД Армении перешло на международно-практикуемые критерии назначения дипломатов в зарубежных диппредставительствах республики
|Артак Зейналян: Хочу отметить, что Карен Казарян находится не в плену Азербайджана, он арестован, это две очень большие разницы
|Делегация Арцаха приняла участие в форуме "Арменофобия: исторические и современные проявления", прошедшем в Европарламенте
|Вице-спикеры и посол России в Армении обсудили перспективы взаимодействия на международных площадках
|Никол Пашинян: Позиция армянской стороны в карабахском урегулировании в последнее время стала больше восприниматься международным сообществом
|Заруи Постанджян обратилась к послам зарубежных стран относительно "притеснения" СМИ со стороны новых властей Армении
|Затулин: Независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть
|Анкара: Урегулирование карабахского конфликта не может не интересовать Турцию
|ВС США не рекомендуют передавать Турции истребители F-35, если Анкара приобретет у России ЗРК С-400
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|Наша чаша терпения переполнена, заявил глава МИД Ирана
|Пашинян: Гуманитарный аспект группы по разминированию в Сирии для нас очень важен, и он является единственным в нашей миссии в Алеппо
|Пашинян: Для Армении очень важно, чтобы в России все слои общества правильно поняли суть причины бархатной революции в РА
|Арарат Мирзоян и посол Объединенных Арабских Эмиратов в Армении обсудили перспективы сотрудничества
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