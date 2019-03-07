Четверг, 7 Марта 2019 15:16

АрмИнфо.По делу о злоупотрблениях в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом" арестован экс-замминистра здравоохранения Армении Ваан Погосян. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно источнику, после аудита в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом", в данном центре были выявлены случаи злоупотребления со стороны должностных лиц. По факту в СК Армении было возжубдено уголовное дело по 179 и 308 статьям УК РА.

В результате расследования были установлены личности людей, осуществивших финансовые злоупотрбления, а также сроки и механизмы данных преступлений. Злоупотрбления осуществлялись с 2014 по 2018 гг. Были получены данные об участии в этих сделках экс-замминстра здравоохранения Ваана Погосяна.

Предварительное следствие выявило, что Ваан Погосян с декабря 2011 года по ноябрь 2016 года, занимая должность замминистра здравоохранения, в рамках проектов по организации медицинакой помощи и профилактике ВИЧ/СПИД на территории Армении, финансируемых Глобальным фондом по профилактике ВИЧ/СПИД и по борьбе туберкулезом, используя свое должностное положение, осуществлял беспрецидентые злоупотребления. Погосян арестован сегодня - 7 марта.

Предварительное следствие по данному делу продолжается.