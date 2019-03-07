Четверг, 7 Марта 2019 15:14

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 7 марта в Государственном лингвистическом университете имени Валерия Брюсова принял участие в открытие аудитории имени легендарных разведчиков Гоар и Геворка Варданянов.

Как заметил в ходе церемонии президент, он часто советовался с Геворком Варданяном по вопросу повышения эффективности разведки в Армении. "Конечно, работа разведчика - очень сложная, и человек, который этим занимается, должен обладать многими качествами. Он должен быть блестящим аналитиком, обладить сильной волей, уметь управлять своими чувствами, быть хорошим экспертом и психологом. Но самое главное, для этой работы - ты должен быть партитом", - подчеркнул президент.

Отметим, что Гоар и Геворк Варданяны являются легендарными разведчиками и героями Советского союза. Гоар Вартанян в 16 лет вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Андреевича Вартаняна. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. В 1951 году супруги Вартанян были вывезены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков и в течение 30 лет работали в экстремальных условиях во многих странах мира, в 1986 году вернулись на Родину.