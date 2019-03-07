Четверг, 7 Марта 2019 15:13

АрмИнфо.Армения проиграла в Европейском суде по правам человека очередное дело на этот раз по иску активиста Вардгеса Гаспари.

Согласно вердикту ЕСПЧ по делу "Гаспари против Армении", государство обязано до 20 марта текущего года выплатить активисту сумму, равную 4 тысячам евро, за его "унижения и нечеловеческое отношение" в УИУ "Нубарашен", где он отбывал заключение после событий 1 марта 2008 года по обвинению в применении насилия в отношении полицейских. В УИУ "Нубарашен" Гаспари провел один год.

Отметим, что Гаспари известен общественности страны своими "лежачими" акциями протеста.