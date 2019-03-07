Четверг, 7 Марта 2019 13:32

АрмИнфо."Команда поддержки и помощи Армении", в которую входят многочисленные благотворительные фонды, информационные ресурсы, творческие деятели, социальные блогеры, турагенства, бизнесмены и простые люди, организует в 10 областях Армении 10 концертов в поддержку новой Армении.

В мероприятиях будут принимать участие местные таланты, и одной из целей является поддержка местных детей и юношей, занимающихся вокалом, танцами и музыкой.

22 марта состоится концерт в городе Иджеван и на концерте выступят талантливейшие армянские певцы Арсен Степанян, Сона Шахгельдян и ансамбль песни и танца "Нубар" под руководством Лусине Назарян.

В Иджеване артистов примет губернатор Айк Чобанян, который содействует реализации проекта и помогает во всех вопросах, связанных с организацией мероприятия вместе с группой поддержки.

Далее, 23 марта состоится мероприятие в Государственном драматическом театре им. Абеляна г.Ванадзор в 2 частях. Сначала зрители посмотрят фильм "Разговоры с небом и землей", снятый Международным фондом памяти Арно Бабаджаняна в Арцахе. Далее выступят певцы Вираб Вирабян и Арсен Степанян и во втором отделении волшебный спектакль "Неумолкаемая Колокольня " Паруйра Севака. Режиссер постановщик Арсине Навасардян.Продюсер Нане Саргсян. Автором идеи и ведущих данных мероприятий выступит Роман Багдасарян. Вход свободный. Все 10 мероприятий проходят в поддержку новой Армении. Поддерживают в поездке артистов бизнесмены Ваге Степанян и Шаген Петросян. Инфоподдержка "АрмИнфо".