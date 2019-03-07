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 Четверг, 7 Марта 2019 13:26
Александр Аванесов

Кабмин Армении одобрил проект закона "О структуре правительства"

Кабмин Армении одобрил проект закона "О структуре правительства"

АрмИнфо. Кабмин Армении на заседании 7 марта одобрил проект поправок в законе "О структуре правительства" и в пакете смежных документов. Пакет в установленном порядке будет представлены в парламент страны.

По словам министра юстиции РА Артака Зейналяна, представленный пакет направлен на повышение эффективности системы государственного

управления, успешную реализацию правительственных программ и исходящую из них политику государства.  Он также подчеркнул, что законопроекты стали результатом длительных обсуждений и исследований, в том числе, и международного опыта. Предусмотрено, в частности, вместо трех вице-премьеров оставить должности двух вице-премьеров.  В частности, сокращается должность первого вице-премьера. Из 18 министерств останутся 12. Так, например, министерство спорта и по делам молодежи, министерство культуры, министерство образования и науки объединяются в одну структуру - министерство образования, науки и культуры. Министерство сельского хозяйства объединяется с Министерством экономики в одну единую организацию - Министерство экономики РА.  Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов объединяется с Министерством территориального управления и развития в единую структуру - Министерство территориального управления и инфраструктур.  В функции данного ведомства войдут также все вопросы,  связанные с транспортом. В составе нового ведомства окажутся комитет водного хозяйства, комитет гражданской авиации и комитет по управлению государственным имуществом. Министерство транспорта, связи и информационных технологий будет переименовано в Министерство промышленности высоких технологий с исключением функций, связанных с транспортом, и включением функций, связанных с цифровой экономикой и  военно-промышленным комплексом. В будущем планируется, что к данной государственной структуре отойдут и функции комитета военно-промышленного комплекса. Вместо Министерства диаспоры начнет применяться институт верховного комиссара по делам диаспоры при аппарате премьер- министра. Предусмотрено, что штатные единицы перейдут в новые ведомства, кроме политических и концептуальных должностей, а также должностей, которые дублируют друг друга. Кроме того, при переводе гражданского служащего с одного ведомства в другое не исключено понижение его в должности и  заработной платы. При отказе от таких условий гражданский служащий будет переведен в резерв.

Таким образом, как отметил Артак Зейналян, в системе государственного управления будут действовать следующие ведомства:

1. Министерство иностранных дел

2. Министерство обороны

3. Министерство чрезвычайных ситуаций

4. Министерство юстиции

5. Министерство труда и социальных вопросов

6. Министерство образования, науки и культуры

7. Министерство охраны природы

8. Министерство здравоохранения

9. Министерство финансов

10. Министерство экономики

11. Министерство территориального управления и инфраструктур

12. Министерство промышленности высоких технологий.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что главной целью реформ в системе является повышение эффективности управления. При этом, кадровых погромов не будет, но приоритет будет отдаваться лучшим высокопрофессиональным работникам.  "Да, сокращения будут, но они будут осуществляться эволюционным путем, и каждый сотрудник получит свой шанс", - подчеркнул глава правительства, указав также на важность взвешенного и объективного подхода при решении кадровых вопросов. Он добавил, что сегодняшнее решение носит промежуточный характер, и в дальнейшем не исключены некоторые изменения.

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