Четверг, 7 Марта 2019 12:52

АрмИнфо.В Минобороны Армении пока не комментируют тиражируемую в белорусских и азербайджанских СМИ информацию о поступлении на вооружение азербайджанской армии комплексов "Гроза-С" производства Белоруссии.

Так на просьбу АрмИнфо прокомментировать муссируемую в СМИ двух стран информацию о продаже этих комплексов Баку в оборонном ведомстве Армении отметили, что пока воздержатся от каких либо комментариев. Заметим, что сегодня СМИ Азербайджана и Беларуси со ссылкой на военного эксперта Александра Алесина начали тиражировать информацию о том, что Минск продал Баку новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Гроза-С", которые хорошо проявили себя при перехвате Ираном американских беспилотников.

Так Алесин в свое статье " Средства РЭБ: дрон должен сидеть на земле", опубликованном в "Белрынок" пишет, что Беларусь вполне может стать одним из ведущих игроков на международном рынке средств радиоэлектронной борьбы. Аргументирует он этом тем, что скорее всего белорусские комплексы "Гроза-С" использовались КСИР Ирана в перехвате американских ударных БПЛА Sentinel, Scan Eagle, Raptor, Reaper, которые снимали позиции иранских войск в Ираке и Сирии.

При этом белорусский военный эксперт также напоминает, что публичная демонстрация станции "Гроза-С" состоялась в ходе VIII Международной

выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске 20-22 мая 2017 года. "Тогда же представители "КБ Радар" сообщили, что уже заключили контракт на поставку станции с одной из зарубежных стран. И хотя эта страна не была названа, уже вскоре стало понятно, что речь скорее всего шла об Азербайджане. На вооружение белорусской армии "Гроза-С" поступила в декабре 2017 года", - отметил эксперт.

Затем детально рассказав о его характеристике: "Так что же представляет из себя станция РЭБ Р-934УМ2 "Гроза-С"? Комплекс

размещается на автомобильном шасси. На нем в закрытом кузове монтируется два автоматизированных рабочих места операторов, модули РТР и РЭБ, комплект антенн и т.д. Работоспособность всей бортовой аппаратуры обеспечивается автономным источником электроэнергии. Предусмотрена установка автономных систем жизнеобеспечения. На развертывание станции после выхода на позицию требуется не более 10 мин. По данным разработчика, станция имеет широкий диапазон частот радиоразведки и подавления, соответствующий всем возможным рабочим диапазонам оборудования современных беспилотных летательных аппаратов. Что позволяет осуществлять следующие действия: обнаружение БПЛА в пределах зоны действия станции и отслеживание перемещения БПЛА; обнаружение и подавление каналов управления БПЛА от наземного пункта управления и каналов передачи данных с БПЛА на наземный пункт управления; эффективное подавление систем аппаратуры бортовых систем навигации БПЛА (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou), спуфинг навигации (подмену навигационных данных ложными), а также увод БПЛА с намеченного маршрута или принуждение его к аварийной посадке. Станция РЭБ <Гроза- С> имеет следующие характеристики дальности: дальность радиоразведки передатчика на наземном ПУ (канал управления) составляет до 10 км; дальность радиоподавления приемника наземного ПУ (канал данных и телеметрии) до 10 км; дальность радиоподавления приемной аппаратуры спутниковых радионавигационных систем на БПЛА - до 50 км; дальность радиоразведки передатчика на БПЛА - до 50 км; дальность радиоподавления приемника БПЛА - до 30 км; дальность постановки дезинформирующих помех навигационной аппаратуре системы GPS на БПЛА - до 20 км".

Судя по официальной информации, опубликованной на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, белорусские комплексы РЭБ производства "КБ Радар" уже поставлялись азербайджанской армии. В июне 2018-го Алиев посещал одну из воинских частей, где его ознакомили в том числе и со станцией помех Р-934УМ2 "Гроза". Информация о поставках Азербайджану белорусских комплексов РЭБ опубликована на нескольких блогах. На одном из них сообщается о комплексах "Гроза-С", Р-934УМ2 и "Березина".

Отметим, что Беларусь не первый год продает оружие Азербайджану. Летом прошлого года Баку получил десять ракетных комплексов "Полонез". Это вызвало скандал в отношениях Минска и Еревана. МИД Армении заявил, что Ереван "не может относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке".

В рамках визита президента Азербайджана в Беларусь осенью прошлого года, Минск и Баку подписали новые оборонные контракты.