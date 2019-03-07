Четверг, 7 Марта 2019 12:51

АрмИнфо.Ограничения в вопросе выдачи премий будут касаться исключительно госаппарата, но не ГНКО. Об этом с трибуны парламента заявил министр финансов Атом Джанджугазян.

"Я считаю, что госструктуры не должны иметь внебюджетные средства. В ГНКО такой проблемы нет", - заметил Джанджугазян, так и не пояснив, чем обусловлено отличие подходов правительства в вопросе выдачи премий сотрудникам госструктур и ГНКО.

Отметим, что 30 января вице-премьер-министр Армении Тигран Авинян заявил, что принцип премирования в госсистеме Армении будет пересмотрен за счет повышения зарплат. Напомним, что вопрос премирования сотрудников госаппарата вызвал большой резонанс в армянском обществе после того, как в СМИ попала информация о беспрецедентно высоких премиальных ставках ряда высокопоставленных госчиновников и приближенных им сотрудников госаппарата.