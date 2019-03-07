Четверг, 7 Марта 2019 12:50

АрмИнфо.Никакие "пожертвования" не освободят преступников, расхитивших государственные средства, от заслуженного наказания. Об этом с трибуны парламента Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, касаясь готовности ряда бывших высокопоставленных чиновников, проходящих по громким коррупционным делам, "пожертвовать" свое имущество государству.

"В принципе, мы не нуждаемся в их "пожертвованиях". Зачем? Если в результате справедливого правосудия, когда их вина будет доказана, это имущество все равно будет конфисковано силой закона, а они понесут заслуженное наказание. Тогда зачем нам впасть под их "милость" и принять "пожертвования"?"- задался вопросом премьер.

При этом он выразил неудовлетворенность темпами раскрываемости коррупционных преступлений. Он вновь подчеркнул, что каждая копейка, украденная у народа, должна быть возвращена в госбюджет.

Касаясь конкретного случая с делом экс-главы Таможенной службы Армена Аветисяна, который проходит по обвинению в хищении госсредств, Пашинян сообщил, что цахкадзорская гостиница "Голден пэлс", принадлежащая семье Аветисянов, пока не передана государству по правовым причинам.

Ранее Аветисян выразил готовность "передать" эту гостиницу государству. Готовность передать свое имущество государству выразил также арестованный по обвинению в хищении и присвоении в особо крупных размерах, хранении боеприпасов генерал Манвел Григорян.

Однако, по данным АрмИнфо, этот вопрос также пока находится в процессе изучения. Младший брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Сашик Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в особо крупных размерах, передал государству $20 млн, которые пойдут на нужды ВС Арцаха.