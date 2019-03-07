Четверг, 7 Марта 2019 12:36

АрмИнфо.Министерства внутренних дел России опубликовало данные на запрос о получении российского гражданства от иностранцев.

Так согласно данным МВД РФ, Число иностранцев, получивших российское гражданство, за пять лет выросло в два раза.

В 2018 российское гражданство приобрели 269,4 тыс. человек, тогда как в 2013 году - 135,8 тыс. человек. "В 2018 году чаще всего российское гражданство получали украинцы - 83 тысячи человек, казахи - 45,3 тысячи, таджики- 35,7 тысячи, армяне - 27,1 тысячи и узбеки - 21 тысяча.

Количество иностранцев, желающих стать гражданами РФ, увеличилось в результате модернизации института гражданства в России и создания дополнительных преференций его приобретения для отдельных категорий лиц.

Напомним, в октябре 2018 года президент России подписал концепцию государственной миграционной политики, которая, как ожидается, упростит получение гражданства РФ для соотечественников и создаст условия для их комфортного переселения.