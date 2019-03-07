Четверг, 7 Марта 2019 12:29

АрмИнфо.Важнейшая цель внешнеполитической повестки Еревана укрепить независимость Армении, ее суверенитет и безопасность. Об этом в интервью Euronews заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Коснувшись сотрудничества Армения-ЕС, Пашинян заверил, что Ереван полон решимости реализовать соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве, что гарантирует формирование подлинно независимой судебной системы, институциональные механизмы по борьбе с коррупцией и ее предотвращению.

Касаясб энергетической составляющей повестки Еревана, он подчеркнул, что Армения обсуждает любые возможности взаимодействия в этой области с Ираном, Грузией, Россией, а также с ЕС. Говоря о своем возможном переизбрании в будущем, Пашинян заметил: "Если меня перизберут путем свободных и демократических выборов - это нормально. Но если в Армении возникнет угроза создания авторитарного правления или диктатуры, то это не приемлемо. Демократия истекает из нашего народа и наших национальных ценностей",- резюмировал Пашинян.