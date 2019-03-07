Четверг, 7 Марта 2019 12:15

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян 6 марта встретился с заместителем председателя Европейского парламента Сильви Гийом.

Как сообщает пресс-служба парламента НКР, Гулян отметил важность подобных встреч для представителей европейских структур, и, в частности, для членов Европарламента, так как таким образом они могут узнать беспристрастную и объективную информацию об Арцахе.

В свою очередь Сильви Гийом отметила важность обновления информации об Арцахе, а также подчеркнула важность постоянного развития отношений, заметив, что в этом направлении есть большой потенциал.

В ходе встречи стороны коснулись дружбы французского и армянского народов, развития демократии в Арцахе, и необходимости обеспечения верховенства закона. Также собеседники коснулись организация избирательных процессов и расширения возможностей парламентской дипломатии.

Стороны выразили готовность развивать сотрудничество после предстоящих выборов в Европарламент.

В тот же день председатель парламента НКР в Брюсселе встретился с членами Европарламента. Руководитель группы дружбы "Европейский парламент-Армения" Элени Теохарус отметила, что встреча дает широкие возможности для обмена мнениями по различным вопросам, касающимся Арцаха.

В свою очередь Ашот Гулян затронул успешный опыт сотрудничества с Европейским парламентом и федеральными и региональными парламентами Бельгии. Гулян подчеркнул необходимость сохранения данного сотрудничества после предстоящих выборов в Европарламент.

В ходе встречи стороны обменились мнениями о праве народа Арцаха на самоопределение, мирном урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, участия Арцаха в различных проектах ЕС, в том числе в проектах по развитию гражданского общества.