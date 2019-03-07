Четверг, 7 Марта 2019 12:05

АрмИнфо. Европейский Союз заявил о своей готовности оказать Армении содействие в реализации повестки реформ и программ развития. Об этом 7 марта на заседании правительства, подводя итоги визита в Брюссель и переговоров с высшим руководством ЕС, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, важно, что в отношениях между Арменией и Европейским Союзом нет какой-либо геополитической повестки. Сегодня, как отметил Никол Пашинян, стороны совместными усилиями намерены реализовать ряд

мега проектов, один из которых касается автомобильных дорог и транспортных инфраструктур. Дороги, по словам армянского премьера, должны соответствовать европейским стандартам, и в этом направлении необходимо принять важные решения по проекту строительства транспортного коридора "Север-Юг".

Следующий мега-проект касается строительства в Армении крупных водохранилищ и эффективного управления водными ресурсами. В рамках

данных программ необходимо построить водоочистительные станции как на озере Севан, так и в устье реки Раздан, вплоть до Ереванского озера.

Также в числе приоритетов, считает глава правительства, станет строительство устойчивых к сейсмическим рискам школ. Кроме того, необходимо, чтобы образовательные учреждения страны соответствовали необходимым стандартам не только в плане зданий, но и имущества.

Большую работу необходимо провести и в правовой сфере. "Будучи в Брюсселе, я указывал на важность модернизации уголовно-исправительных учреждений, нынешнее состояние которых не может не вызывать озабоченности", - заявил Никол Пашинян. Он также указал и на состояние некоторых судов. "Удивительно, но порой судебные решения принимаются в "коридорных условиях"", - констатировал глава армянского правительства.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на доклад Еврокомиссии сообщало о намерениях ЕС предоставить Армении кредиты на сумму более 700 млн евро на реализацию программ реформ. В докладе отмечается, что финансовая помощь будет выделена странам, участвующим в программе "Восточное партнерство": Армении, Азербайджану, Грузии, Украине, Молдавии и Белоруссии. Суммы кредитов, которые будут финансироваться ЕС и Всемирным банком, превысят 13 млрд евро. Отметим, что "Восточное партнерство" (ВП) - это программа Европейского союза, запущенная еще в Париже в 2009 году. Идея проекта была представлена министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. ВП ставит перед собой основную задачу - развитие связей ЕС с шестью странами бывшего Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Армения в 2017 году на саммите в Брюсселе подписала соглашение о всеобъемлющем партнерстве с ЕС. Согласно подписанному договору, республика получит кредит в обмен на реформы.