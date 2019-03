Среда, 6 Марта 2019 21:20

АрмИнфо. По инициативе «Фридом Финанс» в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) внесены простые акции компаний Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation, сообщили в компании. Всего же до конца марта 2019 будут листингованы акции ещё 12 иностранных эмитентов: Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, Nike Inc., Tiffany & Co., Exxon Mobil Corporation, Tesla Inc., Intel Corporation, Pfizer Inc., PLLC Yandex N.V., ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «ГМК «Норильский никель».

«При выборе бумаг для листинга на KASE учитывались такие показатели, как узнаваемость бренда, фундаментальные потенциалы, технические тренды, ликвидность, кроме того, данные компании являются лидерами разных секторов», - сказано в сообщении.

Все приобретённые клиентом бумаги будут храниться на брокерском счете в Центральном депозитарии в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».

Любой желающий может купить акции на сумму от 3 000 тенге до 1 млн тенге (лимит в течение дня) в удобное для себя время и день недели.