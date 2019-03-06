Среда, 6 Марта 2019 21:18

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян принял французскую делегацию по вопросам ядерной энергетики в составе представителей компании ORANO (бывшая AREVA) и Комиссии по ядерной энергетики Франции.

Как сообщают из администрации президента РА, собеседники обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере ядерной энергетики. В частности, были обсуждены возможности совместной реализации исследовательских проектов, образовательных программ и профессионального обмена опытом

Отметим, что сменившая в 2018 году свое название компания Orano S.A., больше известная под своим старым брэндом Areva, является одним из мировых лидеров в атомной энергетике.