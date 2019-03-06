Среда, 6 Марта 2019 21:16

АрмИнфо. В системе госуправления в краткосрочной перспективе сокращения будут минимальными. Об этом 6 марта впарламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от блока "Мой шаг" Гаяне Абраамян.

По его словам, сокращения будут из министерств, функции которых дублируются. "Очевидно, что, например, руководители юридических отделов министерств, не смогут продолжить работу после их объединения. Но имеется ли проблема или нет" На деле, нет, потому что, если человек является руководителем юридического отдела, значит, есть предпосылки, что он мог стать высококвалифицированным юристом.

Следовательно, у него не должно возникнуть проблем с трудоустройством", - пояснил Пашинян. Аналогичная логика, как указал премьер, работает и в других сферах. Что касается сотрудников из недублирующихся структур, то, по словам главы правительства, им сегодня сокращения не грозят. "Каждый, без исключения, получит шанс доказать, что в этих условиях готов и может работать в соответствии с новыми требованиями", - заверил он.

В начале марта с.г. на своей странице в Facebook бывшая вице-спикер Национального Собрания Армении, экс-министр юстиции Арпине Ованнисян опубликовала официальный документ - письмо, адресованное премьер-министру Николу Пашиняну от имени вице-премьера Мгера Григоряна и министра финансов Атома Джанджугазяна, в котором говорится о предполагаемом сокращении 10.000 госслужащих. Как отмечалось, авторы документа в качестве обоснования массовых сокращений госчиновников приводят следующий довод: "Даже если 10.000 госслужащих, которые не приносят стране добавочного продукта (результата, ценности - ред) станут безработными, от этого только выиграет армянская государственность и вся общественность. То есть, около 3 млн граждан Армении".

Накануне, комментируя циркулируемый в соцсети Facebook рабочий документ, министр финансов Армении Атом Джанджугазян заявил, что в документе не указаны конкретные цифры о предполагаемых сокращениях, а 10 тысяч - это условное число. "Формулировка всего лишь касается того, что даже, если речь будет идти о таком возможном исходе, все равно нужно сравнить это число с числом тех, кто может выиграть в этой ситуации, когда пострадает это условное число. Причем, слово "пострадает" взято в скобки. Это, по нашему мнению, не может касаться тех, кто создает продукт", - пояснил глава Минфина. Он подчеркнул, что данный документ вовсе не нацелен на фокусирование на ожидаемые сокращения, напротив, представляет возможные процессы оптимизации управления госаппарата, которые были указаны еще в 5-летней программы нового правительства. "Мы пытаемся достичь наилучшего результата при имеющихся возможностях. То есть процесс отнюдь не направлен на сокращение финансов, а на достижение максимального результата", - заявил Джанджугазян, призвав всех сплотиться вокруг данной идеи, поскольку она предполагает максимальное эффективное расходование средств госбюджета, "сгенерированных в нашей стране с таким трудом". Что касается того, спокойно ли финансовые власти относятся к тому, что люди могут быть сокращены, главный финансист заявил: "Конечно, мы не относимся к этому спокойно. Мы должны суметь принять решение: идем ли мы по пути обслуживания узких, личных, групповых интересов, или, наоборот, подчиняем их интересам большинства. Это выбор, который нужно сделать". Как указал министр, госаппарат был раздут до его нынешних размеров не сразу, а в течение многих лет. "В результате, мы сегодня имеем то, что имеем. Когда не говорим о каких-либо действиях, все жалуются масштабами, уровнем и качеством реагирования аппарата госуправления, но когда речь заходит о запланированных мерах, начинаются жалобы в этом направлении. Но нам предстоит принять решение и думаю, мы сделали этот выбор - выбрать лучшего и требовать от него предоставления общественных услуг наилучшего качества, в противном случае мы опять придем к тому, что имеем", - сказал Джанджугазян.