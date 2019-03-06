Среда, 6 Марта 2019 21:06

АрмИнфо. 6 марта, на пресс-конференции в Астане вице-министр финансов Руслан Енсебаев сообщил, что минфин предлагает вводить переход на всеобщее декларирование поэтапно. На первом этапе декларации будут сдавать государственные служащие, их супруги и лица, приравненные к ним. Остальных граждан будут вводить в систему поэтапно в течение пяти лет, сообщает forbes.kz.

Причина такого решения - в выявленных проблемах, которые за один день, и даже год решить не удастся. Вице-министр напомнил, что был проведен пилот по сдаче деклараций физическими лицами - в Осакаровском районе Карагандинской области. В результате расхождения данных со сведениями, имеющимися в базах данных уполномоченных органов выявлены в 5,4% случаев (на 2153 декларации). Почти 80% людей выразили готовность сдавать декларации в электронном виде. Благодаря этому пилоту чиновники уже оптимизировали и сократили форму декларации с 15 до 2 листов. На портале «электронного правительства» ввели в тестовом режиме сервис заполнения электронной формы декларации, который позволяет получить предварительно заполненные в декларации сведения из государственных баз данных. Вице-министр подчеркнул, что это тестовый функционал, который «никаких налоговых последствий по доначислению налогов и привлечению к ответственности он не несет». Налогоплательщикам же он рекомендовал воспользоваться этой функцией - чтобы проверить актуальность сведений о себе в базах данных госорганов.

Вместе с тем, остается ряд проблемных вопросов, решение которых требует более длительное время, - сказал Енсебаев.

В числе проблем - низкая финансовая грамотность населения в сельской местности (более 80% респондентов не смогли заполнить декларацию самостоятельно); ограниченность доступа к интернету в отдаленных населенных пунктах; проблемы с актуальностью данных в базах уполномоченных органов, а также отсутствие сведений (базы данных) о наличии активов граждан Республики Казахстан за пределами страны. Еще одна проблема - это «необходимость модернизации и масштабирования информационных систем органов государственных доходов с учетом значительного увеличения количества пользователей». Проще говоря, информсистемы не справляются с большим количеством пользователей. Вице-министр заверил, что сейчас ведется активная работа по данному направлению.

Для успешного внедрения всеобщего декларирования требуется дополнительное время для решения вышеуказанных проблем. В этой связи, нами прорабатывается вопрос по поэтапному внедрению всеобщего декларирования. На первом этапе декларацию будут сдавать государственные служащие, их супруги и лица, приравненные к ним. Остальные категории граждан будут охвачены декларированием на последующих этапах в течение 5 лет, - сказал Енсебаев.

При этом конкретные сроки этих этапов и категории граждан он не назвал, поскольку окончательное решение еще не принято. Но пообещал, что по мере проработки общество будет информироваться.

Не самая радостная новость с 2020 года ждет высокопоставленных чиновников - для отдельных категорий госслужащих разрабатывается специальная новая форма декларации 750, которая будет обязательна для публикации в открытом доступе. Распространить эту обязанность публиковать декларации предполагается на политических госслужащих, административных госслужащих, входящих в корпус А, судей, депутатов парламента, руководителей квазигосударственных структур и компаний, где есть доля госучастия. Полный список позднее будет определен пофамильно.

Мировая практика доказывает, что применение всеобщего декларирования, способствует расширению налоговой базы и росту поступлений в государственный бюджет. Это позволяет государству больше инвестировать в развитие страны и решение социальных проектов. Не нужно бояться всеобщего декларирования. Напротив, переход к всеобщему декларированию является позитивным аспектом для добросовестных налогоплательщиков и лиц, нуждающихся в социальной поддержке, - призвал Енсебаев.