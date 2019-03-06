Среда, 6 Марта 2019 20:53

АрмИнфо. Специальная следственная служба (ССС) Армении завершила предварительное следствие по делу бывшего командующего внутренних войск полиции Армении генерал-лейтенанта Левона Ераносяна, обвиняемого в превышении должностных полномочий. "Материалы дела направлены сторонам для ознакомления", - сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

"Более подробная информация по делу будет представлена в ближайшее время", - сказала Оганджанян.

Левону Ерансояну ССС предъявила обвинение в конце сентября 2018 года. Ераносян себя виновным не признает. Он обвиняется по признакам ч. 2-ой и 3-й ст. 309-й Уголовного кодекса РА (превышение должностных полномочий, сопровождавшееся насилием и использованием специальных средств, повлекшее за собой тяжелые последствия) во время апрельских акций протеста.

В частности, как сообщала пресс- служба ССС, Ераносяну предъявлено обвинение за совершение общественно опасного деяния, которое состоит в том, что с применением специальных средств он совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий и нанесли существенный вред законным интересам и правам граждан, и повлекли по неосторожности тяжкие последствия.