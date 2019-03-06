Среда, 6 Марта 2019 20:42

АрмИнфо. Армения приветствует заявление комиссара ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана по Карабаху. Соответствующую запись сделал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

"Приветствуем заявление комиссара ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана о том, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны проходить в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как неоднократно отмечал премьер-министр Пашинян, для проведения предметных переговоров необходимо обеспечить участие в них представителей Нагорного Карабаха.

Для нас не новость, что Азербайджан периодически выступает с искажающими факты оценками. Мы призываем некоторых аналитиков не поддаваться манипуляциям", - написал Владимир Карапетян.

Напомним, что в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил, что встречи нового премьер-министра Армении с лидером Азербайджана, а также министров иностранных дел этих стран, своего рода прогресс в переговорном процессе. При этом он высказался за сохранение нынешнего формата переговоров. "Что касается нашей поддержки, я думаю, что мы должны оставить все как есть, не создавать чего-то нового, лишь содействовать укреплению мер доверия", - сказал Хан. Он полагает, что ЕС может внести свой вклад извне в поддержку всего региона, чтобы обеспечить сотрудничество между странами во многих областях. По его словам, некоторые шаги требуют времени. "С другой стороны, условия в регионе вполне способствуют работе по улучшению ситуации в регионе в будущем. Мы должны помогать, но только по просьбе вовлеченных сторон, потому что они знают, как справиться с этим. Однако, мы должны стоять рядом и помогать, когда это будет полезно с вашей точки зрения", - резюмировал Хан.