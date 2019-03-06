Среда, 6 Марта 2019 20:08

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении перешло на международно-практикуемые критерии назначения дипломатов в зарубежных диппредставительствах республики. Об этом с трибуны парламента РА заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, важной "кузницей кадров" является дипшкола при МИД РА. "Ее выпускники начинают карьеру с атташе и продвигаются по профессиональной лестнице",- отметил Мнацаканян. Он также подчеркнул, что МИД придерживается практики ротации дипломатов, аккредитованных в зарубежных странах, и их периодическом переназначении в различные географические регионы.