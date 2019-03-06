Среда, 6 Марта 2019 18:32

АрмИнфо. Хочу обратить внимание на то, что гражданин РА Карен Казарян находится не в плену Азербайджана, он арестован, это две очень большие разницы. Об этом с трибуны парламента 6 марта заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян, обращаясь к парламентариям с просьбой "скорректировать" терминологию в этом вопросе.

Он отметил, что в отношении пленных и арестованных действуют различные правовые нормы. Министр также заявил, что представители Карена Казаряна с жалобой обратились в Европейский суд по правам человека, и сейчас эта жалоба рассматривается. "Армения будет извещена о том, как идет данное следствие и будет третей стороной в этом деле. Кроме того, правительство Армении прилагает все возможные дипломатические и гуманитарные усилия для того, чтобы обеспечить гарантии жизни Казаряна, и вернуть его на родину. Также со стороны Баку поступило предложение обмена Казаряна, но в Армении нет граждан Азербайджана, которые находились бы в таком же положении, поэтому мы не можем произвести обмен. Мы считаем, что Карен арестован незаконно, и прилагаем все усилия, чтобы вернуть его в Армению", - заключил Зейналян.

Отметим, что. Карену Казаряну, жителю тавушского села Бердаван, были предъявлены обвинения в попытке совершения теракта на территории Азербайджана. 27 февраля Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил Казарян к 20 годам лишения свободы в учреждении отбывания наказания строгого режима. Казарян обвинялся по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: "Преступления против жизни и здоровья" (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5;

120.2.1; "Преступления в сфере экономической деятельности" (190-213)

- 206.3.2; "Преступления против общественной безопасности" (214-233)

- 214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3; "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" (274-285) - 282.1; 276; "Преступления против порядка управления" (315-326) - 318.2. Напомним, что Карен Казарян 15 июля оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила о "предотвращении попытки диверсионного проникновения", а также о пленении военнослужащего Карена Казаряна (1984 г.р.). Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян официально заявил, что Карен Казарян не служит и никогда не служил в армии. Тем не менее, это не помешало Азербайджану объявить Казаряна "диверсантом" и начать суд. Судебный процесс над Казаряном стартовал 6 ноября 2018 года в Гяндже.