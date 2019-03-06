Среда, 6 Марта 2019 18:26

АрмИнфо. Делегация во главе со спикером парламента Арцаха Ашотом Гуляном принял участие в форуме "Арменофобия: исторические и современные проявления", прошедшем в Европейском парламенте.

Мероприятие было организовано усилиями Европейского Бюро "Ай Дат" и Фонда Туфенкян, при содействии депутата Европарламента Элени Теохарус.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе парламента НКР, Гулян в своем выступлении отметил важность организации подобных мероприятий в стенах Европарламента, являющегося оплотом демократии и солидарности не только для европейцев, но и людей со всего мира.

Спикер арцахского парламента, говоря о ксенофобии, выразил убеждение о необходимости совместной борьбы с этим вызовом, который несет угрозу для современного человечества. По его мнению, успеха в этом направлении можно добиться, если у всех сторон будет общее восприятие того, что отравленное ксенофобией общество никогда не может создать общечеловеческие и общественные ценности.

Говоря о политике армянофобии, проводимой Азербайджаном на государственном уровне, Гулян констатировал, что это не новое явление в соседнем государстве, более того в течении лет оно стало неотделимым элементом азербайджанской идентичности, а в условиях неурегулированности карабахского конфликта, эта политика со стороны властей Азербайджана используется в качестве инструмента для ведения собственного народа в заблуждение. При этом Гулян призвал всех посетить Арцах и во очию ознакомиться с ситуацией в республике. В заключении он выразил убеждение в том, что подобного рода мероприятия способствуют выявлению явлений, препятствующих развитию общечеловеческих ценностей. В мероприятии приняли участие замминистра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян, омбудсмен Артак Бегларян, ряд экспертов.